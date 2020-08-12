KIA показала фотографии рестайлингового Stinger

Перечень изменений внешности KIA Stinger достаточно скромен. Самым главным стало появление у модели новой светодиодной оптики. Помимо нее, среди новшеств экстерьера можно назвать увеличение размера диффузора, появление более широких выхлопных труб и новый дизайн колесных дисков.

В интерьере изменений больше. Прежде всего, монитор мультимедийной системы увеличится в размерах — вырастет с нынешнего 8-дюймового до 10,25-дюймового. У приборной панели появится «металлическая» окантовка. Рулевое колесо в нижней части также получит металлическую вставку.

Салонное зеркало заднего вида станет безрамочным.

Палитра возможных цветов подсветки салона Stinger вырастет до 64-х цветов — как на недавно представленном в России KIA К5.

О сроках появления обновленного KIA Stinger на российском рынке официальных сообщений пока не поступало.