Власти мощно «загрузили» АВТОВАЗ работой по выпуску машин

Как разузнал портал «АвтоВзгляд», на АВТОВАЗ поступил госзаказ на поставку 15 000 автомобилей. И этот тот случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что завод без того перегружен: склады дилеров опустили еще в конце июля, но несмотря на это, автогигант ушел в двухнедельный отпуск…

Теперь руководство завода приняло решение ввести сверхурочную работу и субботние смены. Заводчане выйдут на работу 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября. Притом задействовать придется все автосборочные подразделения завода — производство автомобилей на платформе В0, линию выпуска LADA 4x4 и производство «Калина» (там делают «Гранты»).

Сотрудники, конечно, обрадуются: все переработки будут оплачены в двойном размере. Сейчас АВТОВАЗ будет работать в шестидневном режиме, а когда схлынет спрос, наверняка придется вводить четырехдневку. Но госзаказ есть госзаказ, и тольяттинцам сейчас придется всеми силами «гнать план».

Еще одна новость из столицы российского автопрома — марка LADA надумала провести конкурс. Любой совершеннолетний гражданин России может придумать название для будущей модели из Тольятти! Как уточнил портал «АвтоВзгляд», заявки принимаются до конца лета через соцсети бренда.

авторынок, автозаводы
24 августа 2020
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