Власти мощно «загрузили» АВТОВАЗ работой по выпуску машин

Теперь руководство завода приняло решение ввести сверхурочную работу и субботние смены. Заводчане выйдут на работу 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября. Притом задействовать придется все автосборочные подразделения завода — производство автомобилей на платформе В0, линию выпуска LADA 4x4 и производство «Калина» (там делают «Гранты»).

Сотрудники, конечно, обрадуются: все переработки будут оплачены в двойном размере. Сейчас АВТОВАЗ будет работать в шестидневном режиме, а когда схлынет спрос, наверняка придется вводить четырехдневку. Но госзаказ есть госзаказ, и тольяттинцам сейчас придется всеми силами «гнать план».

Еще одна новость из столицы российского автопрома — марка LADA надумала провести конкурс. Любой совершеннолетний гражданин России может придумать название для будущей модели из Тольятти! Как уточнил портал «АвтоВзгляд», заявки принимаются до конца лета через соцсети бренда.