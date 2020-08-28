На рынке подержанных грузовиков появились выгодные условия для покупки

По оценкам экспертов, спрос будет расти не в последнюю очередь благодаря упрощенным схемам покупки и новым услугам финансовой аренды подержанного автотранспорта, включая автобусы, прицепы и полуприцепы.

– На фоне все дорожающей новой техники автомобили с пробегом остаются востребованными и среди юридических лиц по причине своей относительной доступности, а также под воздействием «коронакризиса» и волатильности валюты, — прокомментировал свое видение порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов.

Так, для приобретения грузовой техники авансовый платеж может составлять всего 15%. К тому же, активно работает программа Trade-in, а для оформления лизинга необходимо предоставить не более двух документов.