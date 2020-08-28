В России начались испытания необычного грузовика Daewoo Novus

Главная особенность этого Daewoo Novus — экзотическая колесная формула 8х4. Шасси корейского производства изначально было рессорным, однако фирма «Ростар» из Набережных Челнов поставила сзади пневмобаллоны. Кузов построен рязанским заводом ЦТТМ, а за его охлаждение отвечает мощная холодильная установка Thermo King, которая работает от трехцилиндрового дизеля GreenTech мощностью 20 л. с.

Основной двигатель — Doosan Евро-5 мощностью 420 л. с., коробка передач — 16-ступенчатая «механика» от немецой ZF. Интересно, что паспортная грузоподъемность машины — 23 тонны, притом полная масса составляет 36 тонн. Напомним, что по дорогам общего пользования могут ездить четырехосники не тяжелее 32 тонн. То есть теоретически, загряжая девятиметровый (!) фургон продуктами, надо помнить про возможный перегруз.

Что касается цены, то базовая версия такого грузовика стоит около 10 000 000 рублей. Еще около двух миллионов придется отдать за холодильную установку. На выходе получается довольно дорогой и крайне экзотический грузовик. В чем его преимущества? Как минимум — в пневматической подвеске кабинного модуля. Портал «АвтоВзгляд» только что протестировал неординарный корейский фургон и скоро расскажет подробности.