Названа дата выхода на рынок обновленного Genesis G70

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Прошедший рестайлинг Genesis G70, по данным портала «АвтоВзгляд», будет впервые официально представлен публике в октябре этого года. Машина получила ряд изменений как в экстерьере, так и в интерьере.

Во внешности модернизированного Genesis G70, прежде всего, бросается в глаза новая фальшрадиаторная решетка, получившая форму щита. Модель также обзавелась «двухэтажной» оптикой — как спереди, так и сзади.

Кормовую часть дизайнеры наградили «спортивным» диффузором, а номерной знак переехал с крышки багажника на бампер. Интерьер машины заметно изменился. G70 обзавелся новой цифровой «приборкой», а монитор его мультимедийной системы вырос до 10,25 дюймов.

Что касается силовых агрегатов, то про них корейцы предпочитают не распространяться. Значит, скорее всего, они останутся прежними. Мировая премьера рестайлингового Genesis G70 намечена на октябрь.

О сроках появления модели на российском рынке и ее стоимости производитель пока ничего не сообщает.

авторынок, автозаводы
10 сентября 2020
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