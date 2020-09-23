Peugeot выкупает у китайской DFM свои акции: чего ждать потребителям

Стоит напомнить, что после распада союза PSA и GM в 2013 году, французский автостроитель не только «просел» в деньгах, клиентах и рыночной доле, но и чуть не обанкротился. Спасти тонущий корабль взялись китайцы. Сейчас же, объявив в декабре минувшего года о предполагаемом слиянии PSA с FCA, европейцы решили вернуть свои ценные бумаги. Вероятно, без этого создание четвертого по величине мирового производителя успехом не увенчается.

Согласно договору об обратном выкупе акций у DFM, дополнительные 20 млн. бумаг китайцы должны продать до конца 2022 года.

Стоит добавить, что если объединение двух концернов и увеличит их позиции на мировой арене, то в России — отнюдь. Автомобили Peugeot, Citroёn, FIAT и Chrysler у нас популярностью не пользуются. Продуктовая линейка этих марок только редеет, а цены — поднимаются.