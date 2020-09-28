Scania объявила о масштабном обновлении своих двигателей и трансмиссий

Scania сообщила о выводе на рынок новой линейки коробок передач, которые постепенно заменят существующие агрегаты, а также четыре модификации двигателей Scania V8. Теперь самый мощный мотор компании выдает 770 л. с., против 730 л. с. у предыдущего двигателя-флагмана.

В новом движке снижено внутреннее трение, увеличена степень сжатия и максимальное давление в цилиндрах. Агрегат получил усовершенствованное программное обеспечение и продвинутый топливный насос с активным дозированием на входе.

Параллельно, компания выпустила новую серию коробок передач, которые постепенно заменят все существующие фирменные аналоги с системой Scania Opticruise. Первый представитель линейки — КП G33CM. Она будет поставляться в сочетании с обновленными фирменными V8, а также с 13-литровыми двигателями мощностью 500 и 540 л. с.

Роботизированные КП нового типа обеспечивают уменьшение уровня шума и расхода топлива на 1%. Они имеют полностью алюминиевый корпус. Характеризуются сниженными потерями на внутреннее трение и экономичными передаточными числами.