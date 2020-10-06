В России на 1 новый автомобиль приходится почти 4 подержанных

Страна у нас немаленькая, а потому соотношение новых и подержанных автомобилей от региона к региону разнится. Так, например, на Дальнем Востоке, куда активно завозят машины из Японии, доля «бэушек» превышает 95%. Больше всего авто с пробегом «проживает» в Еврейской автономной области — там на них приходится аж 97,3%.

В столице, напротив, первичный и вторичный рынки по объемам почти равны — в Москве доля подержанных автомобилей составляет 57,7%. Чуть активнее машины с пробегом покупают в Санкт-Петербурге: там соотношение новых авто к «бэушным» — один к двум.

Далее в рейтинге регионов с наименьшим количеством автомобилей с пробегом — Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская и Московская области, а также Пермский край. В этих субъектах, по данным агентства «Автостат», на одну новую машину приходится 2,5 подержанных.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что наиболее востребованной моделью на российской «вторичке» по итогам августа стал Ford Focus. На второй строчке расположился KIA Rio, на третьей — его собрат Hyundai Solaris. Также в первую пятерку вошли LADA 2114 и Toyota Corolla.