Как кроссовер Geely Tugella намерен «порвать» японских конкурентов

Несмотря на моду ставить везде и всюду преселективные коробки передач, Geely в угоду ресурсу внедрила классический 8-диапазонный «автомат» Aisin японского производства. Эта коробка молниеносно «перестреливает» передачи, так что купе-кроссовер Geely Tugella разгоняется с места до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Впрочем, журналисты портала «АвтоВзгляд» уже успели оценить напористый разгон нового «Джили». Правда, в Китае мы тестировали эту модель еще под именем FY11. Подробности можно узнать здесь.

Еще, как нам стало известно, все машины, которые будут приходить в Россию, — белорусской сборки, поскольку их производство по методу полного цикла начал завод «БелДжи». Так что у нас есть надежда на приятные цены, так как автомобили, собранные в Таможенном союзе, стоят дешевле «чистокровных иномарок».