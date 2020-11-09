АВТОВАЗ модернизирует производство для новой «Нивы»

Сейчас линия В0 работает так: по конвейеру продвигается кузов, на который установливаются силовой агрегат, детали шасси и так далее. Однако при сборке полноприводных автомобилей нужно действовать иначе. На так называемую «плотину» должны монтироваться шасси, двигатель и трансмиссия, чтобы затем получившуюся конструкцию подкатить под кузов. По этому принципу функционирует московская площадка, где производят кроссоверы Renault.

Как отмечает паблик AvtoVAZ News, АВТОВАЗу придется пережить большую модернизацию, чтобы также перейти на «плотинный» принцип работы. Новая схема производственного процесса сейчас находится на стадии проработки, а ее внедрение вряд ли состоится раньше 2023 года.

Как известно, следующее поколение «Нивы» будет построено на полноприводной версии платформы В0. Связав эти факты воедино, можно сделать простой вывод: новый внедорожник марки LADA не появится раньше 2023-го, так как для него как раз требуется модернизация конвейера.

К слову, некоторые СМИ недавно анонсировали еще одну новинку из Тольятти — первый премиальный кроссовер под именем LADA Slava по цене около 2 000 000 рублей. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько правдива эта информация.