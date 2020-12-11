7 ситуаций, когда всемогущий WD-40 окажется бесполезным для автовладельца

Средство WD-40 было изобретено в начале пятидесятых прошлого века американцем Норманом Ларсеном. А его предназначением было вытеснение воды, из тех мест, где ее не должно быть. Собственно, это и означает аббревиатура WD — Water Displacement. Есть объяснение и цифре 40 — говорят, что это попытка, с которой изобретателю удалось получить идеальный состав средства. То есть о смазывании ни слова.
Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что некоторый смазывающий эффект средство, конечно, имеет — в его составе есть порядка 15% минерального масла. За это и зацепились маркетологи и рекламщики, и в целях популяризации и увеличения продаж, сделали «правильный» вброс, назвав «Вэдешку» всепроникающей смазкой. В результате средство полилось рекой куда надо и, конечно же, куда не надо. А карманы производителя средства стали распухать от денег.
Итак, давайте рассмотрим, где применение WD-40 окажется напрасным.
«Ведэшка» давно стала завсегдатаем багажного отделения большинства автомобилей. И ее старательно, почем зря, льют в замерзшие замки. Мужики, не поможет! Для этого есть другие специальные средства. А «ведэшечку» нужно было лить в замочную скважину раньше — до заморозков и перед мойкой автомобиля.
Ни в коем случае не стоит обрабатывать WD40 лобовое стекло для создания водоотталкивающего слоя. Безусловно, некоторое время это «ноу-хау» будет работать, потому как в составе есть масло. Но и видимость сильно ухудшится. Летом, когда пыли гораздо больше, стекло стремительно становится матовым. Чем это чревато, рассказывать, надеемся, не стоит.
Некоторые гаражные умельцы рекомендуют при помощи «вэдэхи» отполировать фары. И первый эффект может впечатлить. Однако при этом все напрочь забывают о том, что в состав WD-40 входит растворитель. Он гарантированно смоет защитный слой лака на фарах, и от инфракрасного излучения они придут в негодность.
Ко всему прочему, «вэдэшка» затечет во все мелкие трещины. И впоследствии фары постигнет участь лобового стекла. А когда вы решите смыть ее, то химия смоет слой средства, и фары приобретут прежний, непрезентабельный вид.
Придать шинам вид новых с помощью WD-40 также не вариант. Средство довольно агрессивно по отношению к резинотехническим изделиям, и не каждый материал способен сохранить свои свойства под его действием. Так что можно довольно сильно подпортить свои новенькие покрышки.
А если распылять средство без прилагаемой к нему трубочки, есть риск попасть им на тормозные диски. Сложно сказать, с какого раза в этом случае схватятся обильно смазанные тормоза.
В качестве средства для очистки окислившихся контактов аккумулятора WD-40 тоже не подойдет. «Вэдэха» — диэлектрик. К тому же, жирная пленка, оставшаяся после обработки, соберет на контактных клеммах всю подкапотную пыль и грязь, что может только увеличить сопротивление и ухудшить работу электрической системы автомобиля.
Запашистой «вэдешкой» некоторые автовладельцы рекомендуют убирать скрипы в салоне. Делать этого не стоит — вдыхать пары средства довольно вредно в закрытом пространстве. Ко всему прочему, как и в случае с резиной, WD-40 может подпортить внешний вид пластиковых деталей интерьера. Да и эффект смазки сохраняется не долго.
Битумные пятна также не стоит удалять при помощи «вэдэшки». Да, в ней есть «уйат спирит», который их растворяет. Однако его концентрация мала. Пятно не смоется польностью, а лишь размажется. После чего потребуется еще раз сбрызнуть его средством. Однако для лакокрасочного покрытия автомобиля это не лучший вариант.
В мире, где для решения любой задачи есть свое средство, не стоит гнаться за универсальностью. Как правило, у составов, обещающих многое, весьма усредненные характеристики. И глобально проблем они не решают. Для решения тех или иных проблем лучше выбирать узкоспециализированные средства.