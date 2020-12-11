7 ситуаций, когда всемогущий WD-40 окажется бесполезным для автовладельца

Итак, давайте рассмотрим, где применение WD-40 окажется напрасным.

«Ведэшка» давно стала завсегдатаем багажного отделения большинства автомобилей. И ее старательно, почем зря, льют в замерзшие замки. Мужики, не поможет! Для этого есть другие специальные средства. А «ведэшечку» нужно было лить в замочную скважину раньше — до заморозков и перед мойкой автомобиля.

Ни в коем случае не стоит обрабатывать WD40 лобовое стекло для создания водоотталкивающего слоя. Безусловно, некоторое время это «ноу-хау» будет работать, потому как в составе есть масло. Но и видимость сильно ухудшится. Летом, когда пыли гораздо больше, стекло стремительно становится матовым. Чем это чревато, рассказывать, надеемся, не стоит.

Некоторые гаражные умельцы рекомендуют при помощи «вэдэхи» отполировать фары. И первый эффект может впечатлить. Однако при этом все напрочь забывают о том, что в состав WD-40 входит растворитель. Он гарантированно смоет защитный слой лака на фарах, и от инфракрасного излучения они придут в негодность.

Ко всему прочему, «вэдэшка» затечет во все мелкие трещины. И впоследствии фары постигнет участь лобового стекла. А когда вы решите смыть ее, то химия смоет слой средства, и фары приобретут прежний, непрезентабельный вид.

Придать шинам вид новых с помощью WD-40 также не вариант. Средство довольно агрессивно по отношению к резинотехническим изделиям, и не каждый материал способен сохранить свои свойства под его действием. Так что можно довольно сильно подпортить свои новенькие покрышки.