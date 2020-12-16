ГИБДД не выдает номера на автомобили с электронным ПТС

Разрекламированная на всех углах государственная нацеленность на цифровизацию всего и вся уже отчетливо «икается» рядовому автовладельцу. Одной из первых жертв «оцифровывания» стали паспорта транспортных средств (ПТС). Как известно, с 1 ноября они у нас оформляются исключительно в электронном виде, о бумажных можно забыть. По этой причине сегодня сотрудник нашей редакции отправился ставить на учет новую, только-только из автосалона, машину на учет в ГИБДД без привычного ПТС в руках.
Как положено, записался через «госуслуги», прибыл, оформил заявление, прошел осмотр авто на «площадке» и… завис на несколько часов в ожидании «номеров». Когда более десятка автовладельцев, проходивших процедуру осмотра своих «тачек» уже после нашего героя, покинули МРЭО ГИБДД, что на улице Твардовского в Москве, с присвоенными госномерами, терпение лопнуло, и ваш корреспондент пошел разбираться в причинах задержки. Оказалось, что все его коллеги-счастливчики оформляли машины, имеющие бумажные ПТС, а его, снабженная электронным ПТС (ЭПТС), как выяснилось, попросту не может получить госномер. Почему?
Сотрудник МРЭО сообщил, что в системе ЭПТС автомобиля виден, а при нажатии кнопки «присвоить госномер», на экране компьютера высвечивается надпись: «ошибка сервера». И так раз за разом на протяжении нескольких часов. Как же быть теперь «счастливому» обладателю машины с электронным ПТС?
А как хотите, отвечают сотрудники МРЭО: «у вас есть право приехать за номерами завтра, послезавтра, да когда угодно еще». И как бы, никто не виноват в том, что человек убил кучу времени, а машину на учет так не поставил. Но самое главное, абсолютно никто, включая инспекторов, не знает, что делать в такой ситуации автовладельцу — гуляй со своей легковушкой без номеров на все четыре стороны. Виноват ведь какой-то бездушный сервер, которого даже премии лишить невозможно за плохую работу. При бумажных ПТС такого не было…
Допустим получил таки герой-автовладелец госномера для своей машины. И дальше? Что он будет делать, если где-нибудь на трассе ГАИ решит «пробить по базе» его транспортное средство и произойдет очередная «ошибка сервера»? Из-за этого машину — на штрафстоянку до выяснения на предмет угона, а ее водителя — в кутузку?
Отличные плоды цифровизации, ничего не скажешь! А между тем, в ближайших планах новаторов, напомним, числится перевод в электронный вид не только ПТС, но еще и водительских «прав», а в перспективе и гражданских паспортов. Видимо, чтобы вся страна ходила под страхом «ошибки сервера».
Многих бесит принцип «без бумажки ты — букашка». А скоро каждый из нас можешь стать не просто букашкой, а вообще пустым местом из-за того, что где-то в тысяче километров от тебя в каком-то процессоре какой-то сигнал перемкнул не в тот проводок.
Или безвестный «Вася-сисадмин» нажал не на ту кнопку… Оказывается, что наш бумажно-бюрократический мир — это и есть образец уверенности в своем положении! Особенно на фоне надвигающегося тотального глючно-электронного «рая».
На столь зловещем фоне сущими мелочами кажется такой косяк, как отсутствие в МРЭО ГИБДД Москвы элементарных оповещений об изменениях, случившихся в порядке регистрации. Так, например, после введения ЭПТС пошлина за регистрацию машины снизилась с 2850 до 2500 рублей. Большинство ставящих на учет свои авто граждан, как показывает практика, идут в ГИБДД с 2850-рублевыми квитанциями — переплачивая государству. А инспектора МРЭО лишь благодушно советуют «в следующий раз платить 2500 рублей».
Точно также, без каких-либо объявлений и транспарантов на стенах МРЭО, для юридических лиц стало обязательным предоставлять служивым выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ). Понятно, что «подружить» сервера ЕРГЮЛ и гаишную базу данных — это для госпрограммистов задача невыполнимая, что-то из области инопланетных технологий (привет, цифровизация!). Ладно, не можете наладить автоматический обмен данными, так хотя бы объявление, что автовладельцу-юрлицу следует запастись выпиской перед визитов в ГИБДД — могли бы изготовить и повесить, граждане полицейские! Но это же так сложно. А граждане пусть мучаются, они же всегда «имеют право приехать в МРЭО еще раз завтра, послезавтра, да когда угодно еще…»