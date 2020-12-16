ГИБДД не выдает номера на автомобили с электронным ПТС

Разрекламированная на всех углах государственная нацеленность на цифровизацию всего и вся уже отчетливо «икается» рядовому автовладельцу. Одной из первых жертв «оцифровывания» стали паспорта транспортных средств (ПТС). Как известно, с 1 ноября они у нас оформляются исключительно в электронном виде, о бумажных можно забыть. По этой причине сегодня сотрудник нашей редакции отправился ставить на учет новую, только-только из автосалона, машину на учет в ГИБДД без привычного ПТС в руках.

Как положено, записался через «госуслуги», прибыл, оформил заявление, прошел осмотр авто на «площадке» и… завис на несколько часов в ожидании «номеров». Когда более десятка автовладельцев, проходивших процедуру осмотра своих «тачек» уже после нашего героя, покинули МРЭО ГИБДД, что на улице Твардовского в Москве, с присвоенными госномерами, терпение лопнуло, и ваш корреспондент пошел разбираться в причинах задержки. Оказалось, что все его коллеги-счастливчики оформляли машины, имеющие бумажные ПТС, а его, снабженная электронным ПТС (ЭПТС), как выяснилось, попросту не может получить госномер. Почему?

Сотрудник МРЭО сообщил, что в системе ЭПТС автомобиля виден, а при нажатии кнопки «присвоить госномер», на экране компьютера высвечивается надпись: «ошибка сервера». И так раз за разом на протяжении нескольких часов. Как же быть теперь «счастливому» обладателю машины с электронным ПТС?