Geely приступает к разработке умных электромобилей с автопилотом

Компания Geely в содружестве с интернет-платформой Baidu, запустившей в Китае крупнейшую виртуальную поисковую систему и производство средств для искусственного интеллекта, заявили о намерениях создать умные электрокары с системой автономного управления и возможностью подключения к сетевым сервисам.

В рамках партнерства специалисты займутся исследованием и расширением наработанных технологий в области интеллектуальной мобильности. В планах компаний — создание экосистемы нового поколения, а также разработка электрических и самопилотируемых транспортных средств с широким функционалом сервисов помощи водителю.

Высокотехнологичные электромобили Geely будут построены на новейшей модульной платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), представленной осенью 2020 года и ставшей фактически первой в мире архитектурой с так называемым открытым кодом. Иными словами, ее смогут использовать не только подконтрольные холдингу Geely автомобильные бренды, но и сторонние производители.