Чему быть, того не миновать: Chrysler напрасно опроверг уход из России

Ранее в СМИ появилась информация, что поставки единственного автомобиля в российской продуктовой линейке — минивэна Chrysler Pacifica — прекращены. Причина банальна — дорогой автомобиль, за который дилеры просили минимум 4 490 000 рублей, совсем не пользовался спросом. Что неудивительно, ведь американские вэны у нас никогда не были особо популярны, а с таким ценником рассчитывать на успех и вовсе наивно.

Концерн FCA теперь — это часть нового альянса Stellantis, образованного с группой PSA. Совместный портфель автопроизводителей насчитывает 14 брендов. По актуальной информации, ни один из них не собираются ликвидировать, как нет и планов по закрытию заводов, хотя в целом партнеры сейчас готовятся к масштабной реструктуризации всего бизнеса.

Тем не менее, «Крайслеров» на нашем рынке мы больше не увидим. Дело в том, что срок действия ОТТС на Pacifica, которое дает право продавать модель на территории России, истек еще в середине прошлого года, а новое ОТТС до сих пор не получено.

Более того: представительство Stellantis на нашем рынке не включило в кейс брендов пресловутый Chrysler. Компания предлагает клиентам лишь французские Peugeot и Citroёn, итальянские FIAT, да и то лишь коммерческую технику, а также заокеанский Jeep и немецкий Opel.