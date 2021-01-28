Опубликовано первое фото Opel Insignia нового поколения

Своим сочинением на тему нового Opel Insignia поделились наши коллеги из Motor.es, распространившие изображение немецкого седана. Как ожидается, автомобиль не утратит своей элегантности, но при этом обретет агрессивные и атлетичные формы. А с переездом на новую архитектуру ЕМР2, еще и заметно прибавит в габаритах.

Под стать стилистической концепции Vizor, седан получит покатую крышу, стреловидную оптику и «размазанную» радиаторную решетку, соединяющую фары головного света в единую секцию.

Интерьеру прочат высококачественную отделку, отменную эргономику и кучу продвинутых опций.

Под капотом найдет свое место гибридная силовая установка на базе четырехцилиндрового мотора объемом 1,5 литра. Коробка передач — восьмискоростной «автомат», распределяющий мощность — в зависимости от модификации — на передние или все колеса без исключения.

Кстати, вернувшийся в Россию Opel стал баловать нашего брата все чаще — совсем скоро продуктовую линейку бренда пополнит кроссовер Crossland. Портал «АвтоВзгляд» уже успел выяснить о грядущей новинке свежие подробности.