Японцы возрождают легендарную Toyota Celica

Времена пиршества Toyota Celica давно прошли — городская «зажигалка» выпускалась с 1971-го по 2006 год. За столь длительную карьеру купе пережило целых семь поколений, пользуясь активной популярностью на разных рынках.

Вероятно, японцы решили тряхнуть стариной и повторить успех. Хотя официальных заявлений от представителей концерна на этот счет пока не поступало.

Конечно, далеко не факт, что тойотовцы выпустят под легендарным именем спортивное купе. С таким названием ворваться на рынок вполне себе может даже кроссовер! А чем Toyota хуже конкурентов из Mitsubishi, приклеивших не менее знаменитый шильдик Eclipse на корму полноприводного «паркетника»? К тому же, в модельном ряду компании и без Celica хватает «разгоряченных» купе — вспомним про коллаборации с Subaru и BMW, породившие на свет GT86/BRZ и реинкарнированную Supra.

Как бы то ни было, с нетерпением ждем развития событий. Вот только, пожалуйста, давайте там без всяких водородных и электрических установок. Хотим хардкора!