В Белоруссии разработали собственный автомобиль

Пока Academic Electro — лишь ходовой макет, собранный по каркасно-панельной технологии, когда на несущую ферму навешиваются пластиковые панели. Компактный электромобильчик имеет двухместную кабину и грузовой отсек объемом 650 л, куда можно сложить 350 кг поклажи. Конструкцию новинки подробно описал портал Onliner.by.

Под полом грузовой платформы упрятан электромотор мощностью 79 л. с, запитанный от маленькой батареи емкостью всего 20 кВт·ч. На одном заряде аккумулятора пикап способен проехать до 150 километров. Сообщается, что при наличии трехфазной розетки «заправка» машины током занимает буквально пару часов.

О серийных перспективах «Академика» говорить пока рановато: сначала надо понять, какая белорусская компания сможет наладить его выпуск. Если производственные партнеры найдутся, Academic Electro может быть интересен юридическим лицам в качестве внутризаводского или коммунального транспорта.

Между тем, по итогам минувшего года объем российского рынка электрокаров увеличился на 95%. Правда, о серьезных продажах говорить по-прежнему не приходится: если в 2019-м «электричками» обзавелись 353 человека, то в нынешнем году — 687.