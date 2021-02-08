У Kia Ceed в России появится новый мотор

Фото производителя.
В России, как известно, атмосферные движки пользуются почетом и уважением: дескать, они проще и надежнее. Хотя турбина под капотом уже давно перестала восприниматься, как нечто экзотическое. Даже вполне «народный» Kia Ceed среди прочих предлагает модификацию со 140-сильным агрегатом 1.4 T-GDI. Теперь же, как выяснил портал «АвтоВзгляд», на смену этому турбомотору приходит новый.

Судя по обновленному lдокументу Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), семейству KIA Ceed предстоит примерить двигатель 1.5 T-GDI из актуального семейства Smartstream. Если прежний 1.4 T-GDI выдавал 140 л. с. и 242 Нм, то свежий мотор отличается улучшенными характеристиками: у него 150 л. с. максимальной мощности и 253 Нм крутящего момента. Что ж, неплохо.

И еще одна новость от корейцев. Городской кроссовер Kia Soul 2021 модельного года только что приехал в Россию. Представители марки учли накопившиеся пожелания клиентов, переосмыслив комплектации автомобиля, а заодно и улучшив его безопасность. С обновлениями подробно ознакомился портал «АвтоВзгляд».

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8 февраля 2021
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