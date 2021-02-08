У Kia Ceed в России появится новый мотор

Судя по обновленному lдокументу Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), семейству KIA Ceed предстоит примерить двигатель 1.5 T-GDI из актуального семейства Smartstream. Если прежний 1.4 T-GDI выдавал 140 л. с. и 242 Нм, то свежий мотор отличается улучшенными характеристиками: у него 150 л. с. максимальной мощности и 253 Нм крутящего момента. Что ж, неплохо.

И еще одна новость от корейцев. Городской кроссовер Kia Soul 2021 модельного года только что приехал в Россию. Представители марки учли накопившиеся пожелания клиентов, переосмыслив комплектации автомобиля, а заодно и улучшив его безопасность. С обновлениями подробно ознакомился портал «АвтоВзгляд».