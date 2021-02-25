Iveco начала торговать в России подержанными грузовиками

Пилотный проект OK TRUCKS построен на тех же принципах, что и в Европе. Перевозчикам предлагаются проверенные, технически исправные автомобили, прошедшие диагностику и сертификацию со стороны технических специалистов. Все машины прошли техническое обслуживание и готовы немедленно возить грузы.

Аварийный, неисправный, «загнанный» автомобиль со скрученным спидометром клиенту не предложат: это исключают.многоступенчатые проверки и инспекции экспертов.

В рамках пилотного проекта OK TRUCKS клиентам предлагается партия из 30 автомобилей Iveco Daily с пробегом из Германии по привлекательной цене. Цельнометаллические фургоны из этой партии имеют реальный пробег до 100 000 км. На выбор доступны автомобили и с «механикой», и с «автоматом».

Интересно, что все машин — с кузовами на 16 кубометров, что позволяет перевозить объемные предметы, включая крупногабаритную офисную мебель. Допустимая полная масса Iveco Daily — 3 500 кг, при этом вес перевозимого груза может составлять до 1 тонны. Проще говоря, таким «Дэйли» могут въезжать внутрь московского ТТК.

И продолжая тему комтранса. Марка ГАЗ начала отгружать дилерам «Газели Next» нового модельного года. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников на заводе, новинка сохранила привычные внешность и салон, однако получила несколько важных изменений по части техники.