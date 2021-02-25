LADA Granta получит бензиновый двигатель «с дизельной тягой»

На заслуженный агрегат установили облегченные клапаны, коленчатый и распределительный валы. Вдобавок под замену отправились поршни, шатуны и даже ремень ГРМ. Кроме того, вазовские двигателисты модернизировали головку блока цилиндров.

В итоге, благодаря снижению механических потерь, мощность атмосферника удалось поднять до 90 л. с. вместо прежних 87, а крутящий момент подрос до 143 Нм (+3). Отдельно отмечается, что 80% момента доступны при 1000 оборотах в минуту — это гарантирует почти «дизельную тягу».

О том, что этот двигатель появится под капотом LADA Granta, стало известно из документа под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) — соответствующие бумаги уже опубликованы на сайте Росстандарта.

Логично предположить, что прирост мощности и момента сделает «Гранту» немного быстрее, так как LADA Largus, обретя модернизированный силовой агрегат, стала шустрее: разгон до «сотни» теперь занимает 14 секунд против 14,2 ранее.

И еще. На российский рынок вышли две популярные модели. АВТОВАЗ провел рестайлинг LADA Niva Travel, а Renault локализовала второе поколение кроссовера Duster. О том, чем порадуют и разочаруют самые ожидаемые новинки рынка — в очередном выпуске подкаста от портала «АвтоВзгляд».