Китайцы повысили для России проходимость рамного Haval H9

Так, в комплектациях Elite и Premium появился «внедорожный» круиз-контроль, позволяющий ползти на минимальной скорости, а также система «танкового разворота», когда тормоза «прихватывают» заднее внутреннее колесо, дабы уменьшить радиус разворота.

Вдобавок рамная модель перешла на полностью виртуальные приборы, плюс заполучила современную медиасистему — с девятидюймовым экраном, голосовым управлением и поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Бензиновая турбочетверка 2.0 T-GDI после подгонки под эконормы Евро-6 стала менее мощной (218 л. с. вместо 245), зато более моментной (380 Нм против 350). Восьмидиапазонный «автомат» ZF сохранил свое присутствие, но на пост усилителя руля заступил электрический узел.

Все эти новшества заставили Haval H9 подорожать на 100 тысяч рублей. Так что теперь самый доступный бензиновый вариант можно купить за 2 620 000 «целковых», а за дизель продавцы попросят минимум 2 890 000.

Кстати, на дорогах общего пользования все чаще встречаются рамные внедорожники Haval H9 с номерными знаками Министерства обороны РФ. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, почему «китайцы» вдруг приглянулись российской армии.