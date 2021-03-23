Kia представила новый флагманский седан K8

Продажи новейшего Kia K8 стартуют в апреле. Прежде всего, модель появится на дорогах Кореи. Брутальный дизайн «морды» новинки явно навеян мотивами экстерьера Jaguar времен «десятых» годов этого века, а корма смотрится как симбиоз образов «молний» и «острых граней» современных японских машин и силуэта, характерного для Audi «нечетных» серий. Однако в целом все смотрится гармонично и свежо.

Под капотом K8 будут стоять три бензиновых мотора. Два из них — атмосферные 2,5 GDI, 3,5 GDI, — развивают 198 л. с. и 300 л. с. соответственно. О точной мощности еще одного силового агрегата — турбированного 1,6 T-GDI — официальный релиз не упоминает. Этот силовой агрегат уже хорошо известен потребителям по разным моделям Kia, на которых он развивал от 177 л. с до 204 л. с в зависимости от модификации.

В трансмиссии применена 8-ступенчатая АКП. Для 300-сильной версии модели предусмотрен вариант с полноприводной трансмиссией.

В салоне Kia K8 установлен панорамный дисплей, в котором объединены 12-дюймовый экран цифровой приборной панели и 12-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Проекционный дисплей нового поколения отображает наиболее важную информацию перед глазами водителя. Машина оснащена продвинутым электронным комплексом обеспечения безопасности Drive Wise и 10-ю эйрбэгами.