Американцы начнут выпускать в России электрический Ford Transit

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Серийное производство электрических малотоннажников Ford Transit должно стартовать в нашей стране в 2022 году. Электрокары станут собирать вместе с грузовичками, под чьим капотом будет традиционный дизельный мотор. Так что полного перехода российских «Транзитов» на электротягу не ожидается. Скорее, компании «ФордСоллерс» хочет занять новую рыночную нишу, которая будет развиваться в будущем.

О том, что «Соллерс Форд» планирует начать сборку электрокаров, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании «Соллерс». Производитель уже сейчас видит интерес к электрическим малотоннажникам. Он исходит от компаний сегмента e-commerse, а также от международных компаний, которые используют коммерческий транспорт для доставки грузов, прежде всего, в Москве.

В «Соллерс» отмечают, что основными покупателями электрического Ford Transit должны стать онлайн-ретейлеры, а также компании, для которых переход на электротранспорт является частью стратегии развития.

Напомним, что не так давно в столице начались испытания полностью электрического грузовика Moskva. Первый большегруз уже эксплуатируется в тестовом режиме.

электромобили, коммерческий транспорт, грузовики
24 марта 2021
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