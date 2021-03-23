Наш или нет: вся правда о вездеходе Владимира Путина

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что на днях в Сети появилась версия, будто бы Владимир Путин, проводя выходные в Сибири, управлял снегоболотоходом шведского производства под названием Hagglunds BV-206. Если немного углубиться в историю, то можно констатировать, что эта машина, появившись в 1974 году, оказалась очень удачной, потому ее до сих пор использует не только армия, но и различные службы в Швеции, Великобритании и Германии. А в Италии на BV-206 проводят экскурсии в горах.

Что касается России, то у нас есть два предприятия, которые занимаются производством аналогичных гусеничных машин с сочлененной рамой. Отличить их можно разве что по «косметике».

Одна производственная площадка находится под Санкт-Петербургом и принадлежит альянсу компаний «Восток-Запад». Тут налажена глубокая локализация вездехода BV-206 «Лось». А еще один завод расположен в Нижегородской области и называется ЗЗГТ (Заволжский Завод Гусеничных Тягачей). Он входит в компанию «РМ-Терекс» от корпорации «Русские Машины». Там собирают двузвенный ГАЗ-3351 — российский аналог Hagglunds BV-206. Вот поэтому президент России просто не мог сесть за руль шведского вездехода, ведь в России подобной техники в достатке. И по своим возможностям она не уступает западной.