Наш или нет: вся правда о вездеходе Владимира Путина

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что на днях в Сети появилась версия, будто бы Владимир Путин, проводя выходные в Сибири, управлял снегоболотоходом шведского производства под названием Hagglunds BV-206. Если немного углубиться в историю, то можно констатировать, что эта машина, появившись в 1974 году, оказалась очень удачной, потому ее до сих пор использует не только армия, но и различные службы в Швеции, Великобритании и Германии. А в Италии на BV-206 проводят экскурсии в горах.
Что касается России, то у нас есть два предприятия, которые занимаются производством аналогичных гусеничных машин с сочлененной рамой. Отличить их можно разве что по «косметике».
Одна производственная площадка находится под Санкт-Петербургом и принадлежит альянсу компаний «Восток-Запад». Тут налажена глубокая локализация вездехода BV-206 «Лось». А еще один завод расположен в Нижегородской области и называется ЗЗГТ (Заволжский Завод Гусеничных Тягачей). Он входит в компанию «РМ-Терекс» от корпорации «Русские Машины». Там собирают двузвенный ГАЗ-3351 — российский аналог Hagglunds BV-206. Вот поэтому президент России просто не мог сесть за руль шведского вездехода, ведь в России подобной техники в достатке. И по своим возможностям она не уступает западной.
Тот же ЗЗГТ около 50 лет занимается производством гусеничных транспортеров, потому опыт у наших специалистов огромный. Это доказывает и тот факт, что двузвенные ГАЗы уже давно несут службу в армии и МЧС.
Теперь несколько слов о ГАЗ-3351. В основе вездехода лежит мощная сочлененная рама с так называемым механизмом перелома. Он представляет из себя гидравлическое поворотно-сцепное устройство, которое и наделяет машину уникальными показателями проходимости. Скажем, максимальный угол подъема составляет 35 градусов. То есть вездеход может спокойно переехать через крупное поваленное дерево или бетонный блок. А еще вездеход умеет плавать.
Кузов ГАЗ-3351 выполнен из фибропласта и армирован стекловолокном. Внутри он отделан морозоустойчивым фибергласом. А в качестве силового агрегата используется дизельный двигатель Steyr мощностью 183 л. с., который спарен с «автоматом» Allison.
От оригинального Hagglunds BV-206 российская машина отличается лишь боковыми зеркалами и незначительными деталями, так что непрофессионал вполне может спутать наш вездеход со шведским. Собственно, поэтому-то и произошла путаница. В общем, ясно одно — Президент РФ патриотичен, как никогда.