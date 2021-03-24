Зачем Geely создает новый бренд Zeekr

Ожидается, что сборка электромобилей Zeekr начнется до конца этого года, в третьем квартале. По планам новый бренд будет выпускать по одной электрической новинке ежегодно. В основу будущих моделей ляжет архитектура SEA от Geely, разработанная специально для создания электромобилей. А вообще продукция Zeekr должна стать «олицетворением роскоши и высоких показателей динамики».

Сперва «Зикр» собирается выпускать свои новинки для автомобильного рынка Китая, где бренд будет представлен под маркой Ji Ke. Одновременно компания изучит перспективы экспорта. Инвестиции составят 2 млрд юаней (или — больше 20 млрд российских рублей).

А ближайшее событие от компании Geely — запуск нового кроссовера Geely Atlas Pro. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, на российском рынке старт намечен на август 2021 года. Помимо целого каскада умной электроники и продвинутых опций автомобиль получит улучшения в техническом плане.