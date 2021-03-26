АВТОВАЗ нашел способ вернуть себе главный экспортный рынок

Нет, казахстанскую прописку автомобили LADA получили. Вот только завод «АзияАвто, расположенный в Усть-Каменогорске, работал не по методу полного цикла со сваркой и окраской кузовов, а занимался 'отверточной сборкой» (или, правильнее говорить, производил автомобили крупноузловым способом).

Прошлой весной тамошнее Министерство индустрии и инфраструктурного развития возмутилось невыполнением обязательств по локализации, после чего выставило претензии на сумму полученных «Азией Авто» льгот — это более 400 миллионов долларов.

В итоге сборка автомобилей на усть-каменогорском заводе остановилась… Что стало для АВТОВАЗа настоящей катастрофой, ведь именно Казахстан был главным экспортным рынком для марки LADA.

Притом без локализации сборки тольяттинские машины не имели ровно никаких шансов на рынке наших азиатских соседей: без сборочных льгот «Лады» выходили слишком дорогими — дороже, чем локализованные Kia, Hyundai и Chevrolet.

И вот проблема решена. Выпуск «Вест», «Грант» и других моделей будет организован на мощностях предприятия «Сарыаркаавтопром» в Костанае. Пока казахстанский паспорт получила лишь LADA Niva Travel, но вскоре список авто будет расширен.

«В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели LADA. Казахстан является ключевым экспортным рынком для АВТОВАЗа, и мы намерены совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие нашего бренда», — рассказал порталу «АвтоВзгляд» президент автогиганта Ив Каракатзанис.

И еще. АВТОВАЗ только что обновил пов сем фронтам семейство LADA Largus: внешний облик автомобиля получил фирменный Х-дизайн, кардинальным образом переработано внутреннее пространство машины, а также в линейке появился новый 8-клапанный двигатель. Портал «АвтоВзгляд» делится живыми впечатлениями об этой новинке.