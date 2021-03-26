Рассекречен интерьер и моторы новейшего Hyundai Staria

Пока официальные представители Hyundai интригуют общественность, утаивая информацию о ТТХ и прочих деталях, касающихся нового микроавтобуса Hyundai Staria, безвестные папарацци явно корейского происхождения уже отфотографировали интерьер модели и выяснили данные двигателей, предназначенных ей.

Портал TheKoreanCarBlog утверждает, что на корейский рынок Staria в премиальной комплектации будет поставляться либо с 2,2-литровым дизелем мощностью 200 л. с., либо c 3,5-литровой 240-сильной «бензинкой». В салоне планируется установка двух 10,25-дюймовых мониторов — цифровой приборной панели и мультимедийного тач-скрина на центральной консоли. КП в машине будет автоматической. Селектор управления трансмиссией выполнен в теперь уже стандартном для Hyundai стиле — в виде кнопок, а не рычага.