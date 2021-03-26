В России резко подскочили продажи больших седанов

Вот, что интересно: еще немного — и всевозможные SUV станут абсолютными лидерами нашего рынка! Так в феврале было реализовано 58 700 кроссоверов и внедорожников, а это — на секундочку — 49,1% от общего объема рынка. В этом классе лидерство удерживает Hyundai Creta (6700 штук), которую неожиданно догнала LADA Niva (4400 экземпляров).

Не менее любопытен другой факт. Россияне вдруг распробовали большие бизнес-седаны: спрос на такие авто резко подскочил аж на +23,6%, уточняет агентство «Автостат». Охотнее всего народ разбирал «пятерки» BMW и Mercedes Е-класса.

И продолжая рыночную тему: Skoda представит в России бюджетные версии для всех своих автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.