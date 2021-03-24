Немцы удивились тому, как работает российский завод Volkswagen

В рейтинге Transformer of the Year 2020 калужский конвейер занял второе место, совсем немного уступив заводу Volkswagen в Братиславе. Ранее (в 2017 и 2018 годах) площадка признавалась лучшим заводом бренда по реализации производственной стратегии.

В 2020-м предприятие отметилось сокращением времени производства одного автомобиля на 9% до 33,45 часов, а также снижением экологической нагрузки на окружающую среду.

«Минувший год оказался непростым, и нам постоянно приходилось принимать сложные и нестандартные решения, чтобы не только не терять в качестве и эффективности, но и преумножать достигнутые нами ранее результаты», — рассказал порталу «АвтоВзгляд» технический директор Volkswagen Group Rus Штефан Депка.

Кстати, в российском «Фольксвагене» только что сделали подарок любителям футбола: взяв «среднюю» комплектацию Status лифтбэка Polo, к нему прицепили накладки на пороги, а также коврики, украшенные логотипами чемпионата Euro 2020 — он состоится аккурат будущим летом.