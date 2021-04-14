На российский рынок вышел кроссвэн Kia Carnival

Модель представлена с двумя вариантами двигателей из линейки Smartstream. Дизельный 2,2-литровый мотор (199 л. с., 440 Нм) доступен во всех комплектациях, а бензиновый V6 3.5 MPI (249 л. с., 331,5 Н•м) — в топовых комплектациях Prestige, Premium и Premium+. Оба варианта агрегатируются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Как подчеркивает производитель (и с этим трудно не согласиться), автомобиль удивительным образом соединяет в себе сразу несколько сегментов: это и минивэн, и кроссовер, и авто бизнес-класса! Вместительный — число вариантов трансформации салона бьет наповал; с приличным клиренсом в 182 см и роскошными материалами отделки салона и премиальными опциями, машина вполне готова сразиться за кошелек покупателя и с VW Transporter, и даже с Mercedes V-класса.

Вообще, амбициозную новинку рынка — вэн Kia Carnival — можно, в отличие от большинства автопремьер последних лет, назвать Новинкой с большой буквы. По крайней мере, для отечественных автолюбителей. По мнению портала «АвтоВзгляд», побывавшего на премьерном тест-драйве, кроссвэн имеет весьма хорошие перспективы на нашем рынке.