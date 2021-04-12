Зачем матерые водители заворачивают ключи в фольгу

Смарт-ключ сейчас есть у большинства автомобилей. Пользоваться им удобно, ведь разблокировать или заблокировать двери можно на расстоянии. Но у такого решения есть и свои слабые стороны. Бесконтактный ключ посылает сигнал низкой мощности, а любой сигнал можно перехватить. Это и вызвало в сети бурные дебаты. Мол, угонщики этим пользуются и могут легко похитить автомобиль.
Дело в том, что брелок передает сигналы постоянно. Даже, когда он просто лежит дома, в ящике стола. В этом и есть его основная уязвимость, ведь злоумышленники, воспользовавшись волновым сканером, могут поймать сигнал с ключа.
Обычно преступники действуют парами. Один, при помощи упомянутого выше гаджета, ловит сигнал с брелока и передает его по специальному каналу сообщнику. А тот с помощью спецоборудования и ретранслятора усиливает сигнал и транслирует на той частоте, на которой его воспринимает электроника автомобиля. В итоге угонщики, даже не завладев смарт-ключем, могут открыть двери машины, а иммобилайзер при этом не сработает, ведь он распознает «родной» ключ.
Такой способ угона сначала получил широкое развитие в Европе, а сейчас он перебирается в Россию. Но у нас есть нюанс. В спальных районах стоит огромное количество многоэтажек, поэтому поймать сигнал можно только от тех брелоков, которые хранят, скажем, в прихожей. Мошенникам стоит лишь проникнуть в подъезд и пройтись со сканером по этажам.
Для того, чтобы сигнал с брелока точно никто не засек, бывалые автомобилисты используют дедовскоий метод. Берут обычную пищевую фольгу и заворачивают в нее ключ. Дело в том, что фольга отлично экранирует радиосигналы. Ее вполне достаточно, чтобы преступники не смогли их засечь. Вот так можно спасти от угона свой автомобиль потратив при этом сущие копейки.
Эксперты портала «АвтоВзгляд» ставят под сомнение такой способ угона. Действительно, смарт-ключ передает сигналы, но их мощность очень мала, чтобы сканер смог их «поймать». Особенно, через стены. Перехват возможет лишь когда водитель вплотную подходит к машине, но в этом случае фольга не поможет. Ведь хозяин должен как-то открыть дверь. А для этого нужно снять фольгу с ключа.