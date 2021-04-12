Зачем матерые водители заворачивают ключи в фольгу

Смарт-ключ сейчас есть у большинства автомобилей. Пользоваться им удобно, ведь разблокировать или заблокировать двери можно на расстоянии. Но у такого решения есть и свои слабые стороны. Бесконтактный ключ посылает сигнал низкой мощности, а любой сигнал можно перехватить. Это и вызвало в сети бурные дебаты. Мол, угонщики этим пользуются и могут легко похитить автомобиль.

Дело в том, что брелок передает сигналы постоянно. Даже, когда он просто лежит дома, в ящике стола. В этом и есть его основная уязвимость, ведь злоумышленники, воспользовавшись волновым сканером, могут поймать сигнал с ключа.

Обычно преступники действуют парами. Один, при помощи упомянутого выше гаджета, ловит сигнал с брелока и передает его по специальному каналу сообщнику. А тот с помощью спецоборудования и ретранслятора усиливает сигнал и транслирует на той частоте, на которой его воспринимает электроника автомобиля. В итоге угонщики, даже не завладев смарт-ключем, могут открыть двери машины, а иммобилайзер при этом не сработает, ведь он распознает «родной» ключ.