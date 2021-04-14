Почему возник ажиотаж вокруг Lamborghini Huracan

— Всего за несколько лет подразделение Squadra Corse добилось значительных успехов на важнейших международных соревнованиях. И суперкары Huracán GT3 и Super Trofeo, несомненно, стали одним из ориентиров и эталонов качества в категории Gran Turismo, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Стефан Винкельман, президент и исполнительный директор Automobili Lamborghini.

На протяжении последних шести сезонов суперкар Huracán GT3 и его преемник GT3 EVO одержали победу почти в 100 гонках, включая престижный марафон «24 часа Дайтоны», в котором суперспорткары становились лидерами три года подряд.

Кроме того, GT3 EVO стал двукратным победителем гонки «12 часов Себринга», а также выиграл «тройную корону» GT World Challenge Europe в 2019 году.

В одном только 2020 году за рулем Huracán GT3 EVO выступали 24 различные команды на 15 национальных и международных чемпионатах, а 88 пилотов преодолели в общей сложности 20 000 км гоночной трассы.

К слову, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки Lamborghini, за 2020 год клиентам было передано 7430 суперкаров, что является вторым лучшим результатом за всю историю марки. Мы разобрались, в каких странах больше всего любят итальянских жеребцов.