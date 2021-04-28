В России стартовали продажи Volkswagen Golf восьмого поколения

В России Golf-8 будет продаваться всего в двух комплектациях — Exclusive и GTI. Модель получила матричные светодиодные фары головного света с системой динамического управления дальним светом, светодиодными задними фонарями с динамическим сигналом поворота.

Комплектация Exclusive подразумевает 17-дюймовые легкосплавные диски Belmont и сиденье водителя ErgoActive. Мультифункциональное рулевое колесо отделано кожей. Перед водителем расположена 10-дюймовая цифровая «приборка». За мультимедиа отвечает система Composition с цветным 8,25-дюймовым дисплеем. В наборе имеющихся опций присутствует индукционная зарядка для телефона, система мониторинга слепых зон, круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, парковочный ассистент Park Assist, камера заднего вида, ассистент движения на подъеме, система Start/Stop с функцией рекуперативного торможения и прочие полезные штучки.

Volkswagen Golf восьмого поколения предлагается в комплектации Exclusive с бензиновым 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и 8-ступенчатой АКП. Он обойдется не менее чем в 2,6 млн рублей. За «восьмой» Golf GTI с 2-литровым 245-сильным мотором и 7-ступенчатым «роботом» DSG придется выложить уже не менее 3 млн.рублей.