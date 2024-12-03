«Автотор» начнет выпускать собственные электрокары в 2025 году

Завод «Автотор», расположенный под Калининградом, поставит на конвейер компактные «электрички» в следующем году, однако предсерийные экземпляры выпустят до конца 2024-го. Процесс организуют на базе Московского Политеха, который принимал участие в разработке новинки наряду со специалистами из Янтарного края. Пока электрокар проходит тестирование.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда совета директоров «Автотор Холдинга» Александра Сорокина. Он выступил в Политехе в рамках форума, посвященного развитию электротранспорта в России. Пока непонятно, когда новый электромобиль появится на рынке. Техническую начинку на данный момент тоже держат в секрете, зато известен ориентировочный прайс.

Сама новинка, предположительно, обойдется в 1 млн рублей. Но, кроме того, надо будет отдельно платить за ее батарею, которую придется брать в лизинг. Аккумулятор в машину, конечно, установят сразу — суть в том, что за него нужно вносить небольшую оплату во время подзарядки. Когда батарея не сможет накапливать более 70% энергии, ее заменят новой. А бэушную используют для стационарных источников питания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новый электромобиль калининградского «Автотора» впервые попал в кадр.