«Автотор» начнет выпускать собственные электрокары в 2025 году

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда совета директоров «Автотор Холдинга» Александра Сорокина. Он выступил в Политехе в рамках форума, посвященного развитию электротранспорта в России. Пока непонятно, когда новый электромобиль появится на рынке. Техническую начинку на данный момент тоже держат в секрете, зато известен ориентировочный прайс.
Сама новинка, предположительно, обойдется в 1 млн рублей. Но, кроме того, надо будет отдельно платить за ее батарею, которую придется брать в лизинг. Аккумулятор в машину, конечно, установят сразу — суть в том, что за него нужно вносить небольшую оплату во время подзарядки. Когда батарея не сможет накапливать более 70% энергии, ее заменят новой. А бэушную используют для стационарных источников питания.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новый электромобиль калининградского «Автотора» впервые попал в кадр.