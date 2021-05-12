Российский авторынок вырос почти в четыре раза за апрель

В апреле 2021 года российский авторынок показал рекордный рост в 3,9 раза по сравнению с показателем апреля 2020-го года. Это подтверждается статистикой АЕБ, свидетельствующей о том, что продажи легковых машин и LCV в истекшем месяце составили 151 964 единицу — на 290,4% больше, чем в апреле прошлого года, когда рынок «придавили» коронавирусные ограничения. По сравнению же с апрелем 2019 года ситуация выглядит не столь внушительно. Тогда своих покупателей нашли 141 400 авто. Таким образом, за два года рост составил лишь 7,4%.

— Совокупный объем продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1%, — заявил Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.