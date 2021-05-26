Subaru пообещала россиянам две новинки до конца года

В России Subaru Outback будет предлагаться с одним-единственным мотором объемом 2,5 литра. Речь идет об атмосферном оппозитном двигателе FB25, пережившем модернизацию. Мощность этого агрегата выросла до 188 л. с., а максимальный крутящий момент — до 245 Нм. Для сравнения нынешняя версия выдает 175 сил и 235 Нм. А вот старшый 3,6-литрый мотор из линейки исключили.

Аккомпанировать двигателю, как и прежде, будет бесступенчатая трансмиссия Lineartronic. Привод — постоянный полный, здесь тоже без изменений.

Добавим, что новый Outback создан на глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), в конструкции которой использованы сверхвысокопрочные стали. В результате жесткость передней подвески и кузова на кручение увеличена на 70%, а жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб — на 100%.

И еще. Подогревая интерес публики к своему новейшему кроссоверу, компания Subaru недавно обнародовала его тизерное изображение и раскрыла некоторые подробности. Автомобиль, построенный совместно с инженерами Toyota, получит название Solterra (sol — солнце, terra — земля).