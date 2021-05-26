Subaru пообещала россиянам две новинки до конца года

Фото производителя.
Нынешний Subaru Forester образца 2018 года ждет скорое обновление. Сама машина еще не представлена, но российский офис японской марки уже пообещал привезти ее до конца года. А кроме того, в нашу страну прибудет обновленный Outback.

В России Subaru Outback будет предлагаться с одним-единственным мотором объемом 2,5 литра. Речь идет об атмосферном оппозитном двигателе FB25, пережившем модернизацию. Мощность этого агрегата выросла до 188 л. с., а максимальный крутящий момент — до 245 Нм. Для сравнения нынешняя версия выдает 175 сил и 235 Нм. А вот старшый 3,6-литрый мотор из линейки исключили.

Аккомпанировать двигателю, как и прежде, будет бесступенчатая трансмиссия Lineartronic. Привод — постоянный полный, здесь тоже без изменений.

Добавим, что новый Outback создан на глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), в конструкции которой использованы сверхвысокопрочные стали. В результате жесткость передней подвески и кузова на кручение увеличена на 70%, а жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб — на 100%.

И еще. Подогревая интерес публики к своему новейшему кроссоверу, компания Subaru недавно обнародовала его тизерное изображение и раскрыла некоторые подробности. Автомобиль, построенный совместно с инженерами Toyota, получит название Solterra (sol — солнце, terra — земля).

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26 мая 2021
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