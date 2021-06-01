Toyota Land Cruiser Prado получил новую версию в России

По случаю юбилея для Toyota Land Cruiser Prado была создана специальная версия 70th Anniversary Limited. Вместо хромированного декора кузова новинке полагается темная отделка: в черные окрашены, решетка радиатора, подоконные молдинги, корпусы зеркал и 19-дюймовые колеса.

По уровню оснащения юбилейный тираж расположился между версиями «Элеганс Плюс» и Black Onyx. Это значит, что спецсерия получит фирменные стабилизаторы поперечной устойчивости KDSS (с гидроцилиндрами), вентилируемые кресла и набор «внедорожных» ассистентов.

За экземпляр с бензиновым мотором V6 объемом 4,0 литра и мощностью 249 л. с. хотят просить 4 729 000 рублей, а турбодизельный вариант, у которого под капотом упрятан 200-сильный 2.8, придется выложить 4 748 000 «целковых».