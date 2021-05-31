Простой способ убрать царапину на кузове автомобиля

Есть в автостраховании такой термин, как «следы эксплуатации»: мелкие царапинки, сколы, крошечные притертости и прочие повреждения, которые даже заявлять смысла нет. Не заплатят. По отдельности они может быть и не особо заметны и на скорость не влияют, а вот скопом, особенно после очередной зимы, способны ввергнуть в тоску каждого: машина, испещренная такими отметинами, выглядит старой, изношенной и нуждающейся в глобальном ремонте. Однако, браться за кисти и краски рано — такие повреждения можно и нужно полировать. Если подойти к вопросу вдумчиво и аккуратно, то уже через пару часов усердной работы былой лоск к автомобилю вернется.

В России опрометчиво считают, что детейлинг — дело рук профессионалов. Доля истины в этом утверждении есть, но отчего бы самому не стать этим самым умельцем, тем более что руку есть на чем набивать: фактически каждый автомобиль от Калининграда до Владивостока нуждается в ласке и полировке. Так что смелее, не боги горшки обжигают.

Первым делом стоит обзавестись нужным скарбом: полировальной губкой, которую можно будет закрепить на имеющийся в наличии инструмент. Конечно, полировальная машина подойдет идеально, однако более распространенный шлифок и даже обычный шупуповерт с задачей тоже справятся. Кстати, царапины можно убрать и вручную, было бы желание. Пункт под номером два — полироль. В автомагазинах есть добрая сотня разных вариантов, однако для начала карьеры, первого блина и первого же успеха, не нужно выбирать профессиональные средства. Дело в том, что профхимия требует определенной ловкости и знания, которые купить не получится. Да и стоит она, как правило, ну очень уж дорого. Про многосоставность профессиональных средств и, как следствие, необходимость применять несколько средств друг за другом — вежливо умолчим. Поэтому лучше приобрести что-нибудь специализированное, но простое в использовании средство.