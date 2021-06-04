Продажи новых автомобилей в России выросли на 134%

С начала года рост продаж составил 38,7%. Впрочем, в таких показателях «виноват» прошлогодний локдаун, введенный весной 2020-го из-за пандемии COVID-19. Так что реалистичные показатели мы увидим только после июня.

При этом аналитики не ждут ничего хорошего: в летние месяцы автопром накроет дефицит электронных компонентов, уже «замедливший» автозаводы во всем мире. Поэтому логично ожидать снижения объема продаж у большинства марок.

Что касается расклада по брендам, то LADA остается безусловным лидером, которую никак не могут догнать KIA и Hyundai. Замыкают пятерку Renault и Skoda.

Среди моделей главные хиты — это LADA Granta и LADA Vesta. Kia Rio и Hyundai Solaris заметно менее успешны, притом «корейцев» по объему продаж почти догнало семейство LADA Niva.

При этом ситуация на рынке вызывает не просто тревогу, а откровенную панику. Ведь сейчас даже скромный «бюджетник» в более-менее приличной комплектации уже стоит, как однокомнатная квартира в не самой далекой от Москвы провинции.