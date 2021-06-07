Volkswagen наладит в России сборку турбомоторов

В ближайшее время концерн потратит на развитие завода сразу 6 млрд рублей! После большой перестройки производство сможет выпускать уже не 150 000, а все 240 000 двигателей ежегодно. Притом компанию вышеупомянутому атмосфернику составит турбомотор 1.4 TSI.

Добавим, что сейчас турбочетверки приходится ввозить из Европы, притом этот агрегат достаточно востребован среди россиян, поэтому его ставят на лифтбэки Volkswagen Polo, кроссоверы Taos и Tiguan, а также на автомобили марки Skoda — Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq.

Что касается модели Taos, то она приходит в сегмент, где прочно обосновались, как корейские конкуренты, так и родственный Skoda Karoq. Однако в арсенале «Таоса» есть немало разных «фишек», с помощью которых он может застолбить себе место в высококонкурентном классе компактных SUV. Подробности — в первом видеообзоре новинки от портала «АвтоВзгляд».