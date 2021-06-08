5 новых и недорогих кроссоверов на российском рынке

Как говорится, в нашем полку прибыло. Скажем больше: прибудет и еще. Правда, «живые» экземпляры до своих заказчиков доедут месяца через три. А к тому моменту ценники могут подскочить вновь. Таковы нынешние реалии. Похоже, автомобили в обозримом будущем действительно станут для нас не средством передвижения, а самой настоящей роскошью.

Впрочем, стоит сказать автостроителям спасибо. На рынке появляется все больше моделей в доступном для массового потребителя ценовом диапазоне. Как всегда отличились корейцы, не отстают японцы и европейцы. Предлагаем познакомиться с потенциальными бестселлерами в сегменте кроссоверов на российском рынке. Первый летний подкаст портала «АвтоВзгляд» — в помощь.