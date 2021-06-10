Volkswagen рассказал, как на самом деле производятся моторы в России

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители российского офиса Volkswagen, двигатели собираются из локализованных компонентов — блок цилиндров, головка блока цилиндров и коленчатый вал производятся у нас. Установленное на заводе оборудование гарантирует точность обработки деталей до 1 микрона (0,001 мм), а точность обработки цилиндров составляет 6 микронов (0,006 мм).

Контроль качества деталей по наиболее важным параметрам выполняется в процессе производства с помощью датчиков, встроенных в заводское оборудование.

В 2020 году на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге было сделано 111 500 двигателей, из которых 18 700 отправились на автомобильные конвейеры по всему миру, включая Польшу, Испанию и Мексику. Экспорт отдельных компонентов ДВС налажен в Чехию, на завод Skoda в Млада-Болеславе. Иными словами, выпущенные в России агрегаты могут похвастать завидными качеством и ресурсом.

Напомним, что моторы калужской сборки устанавливаются на хорошо известные россиянам Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Karoq, Skoda Octavia, а также на абсолютно новый Volkswagen Taos, буквально недавно запущенный в производство. «Таос» — это компактный кроссовер в сегменте, где прочно обосновались, как корейские конкуренты, так и родственный Skoda Karoq. Однако в арсенале новинки имеется немало разных «фишек», о которых подробно рассказывает портал «АвтоВзгляд».