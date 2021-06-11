АВТОВАЗ перезапустил выпуск Niva и Granta

— В связи с возобновлением поставок необходимых электронных компонентов, АВТОВАЗ раньше планируемых сроков запустил производство на линиях 3 и 5 (Niva Legend и Lada Granta). Тем не менее, ситуация с поставками остается напряженной, и мы внимательно ее отслеживаем, — заявили в представительстве компании.

Раннее сообщалось, что автопроизводитель планировал временно прекратить работу этих конвейеров на период 7—15 июня. Их удалось запустить сегодня, 11-го июня. Напомним, что в течении последнего месяца АВТОВАЗ неоднократно объявлял о приостановках своих конвейеров из-за перебоев в поставках комплектующих. И только вчера, 10 июня, заработала, например, линия по сборке моделей на платформе B0, с которой сходят LADA X-Ray и LADA Largus, сообщает ТАСС.