АВТОВАЗ перезапустил выпуск Niva и Granta

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Дефицит электронных компонентов, который испытывают все автопроизводители по всему миру, коснулся и тольяттинского автозавода. АВТОВАЗ, неоднократно из-за этого останавливавший в последнее время свои сборочные линии, сообщил о досрочном запуске двух из них. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

— В связи с возобновлением поставок необходимых электронных компонентов, АВТОВАЗ раньше планируемых сроков запустил производство на линиях 3 и 5 (Niva Legend и Lada Granta). Тем не менее, ситуация с поставками остается напряженной, и мы внимательно ее отслеживаем, — заявили в представительстве компании.

Раннее сообщалось, что автопроизводитель планировал временно прекратить работу этих конвейеров на период 7—15 июня. Их удалось запустить сегодня, 11-го июня. Напомним, что в течении последнего месяца АВТОВАЗ неоднократно объявлял о приостановках своих конвейеров из-за перебоев в поставках комплектующих. И только вчера, 10 июня, заработала, например, линия по сборке моделей на платформе B0, с которой сходят LADA X-Ray и LADA Largus, сообщает ТАСС.

АВТОВАЗ, автозаводы, бюджетные авто
11 июня 2021
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