Genesis G70 в кузове универсал готовится к премьере

Genesis G70 Shooting Brake по длине в точности соответствует седану, но его объем грузового отсека на 40% больше. А спинки заднего дивана можно сложить в пропорции 40:20:40 и таким образом еще больше увеличить полезный объем.

Если говорить про оснащение, то в данный момент известно, что универсал получит крупный экран мультимедийной системы с возможностью обновления софта через беспроводной wi-fi. Остальную информацию о комплектациях раскроют в день официальной премьеры.

С точки зрения техники, Shooting Brake ничем не отличается от седана. Это значит, что под его капотом будет 247-сильный мотор спаренный с 8-ступенчатым автоматом. Привод — полный.

Кстати, в Гудвуде кроме универсала корейцы хотят представить и Genesis X Concept с электрической силовой установкой. 8 июля он должен принять участие в гонке по скоростному подъему на холм.