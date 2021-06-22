Как АВТОВАЗ намерен повысить надежность автомобилей LADA

Фото: ТАСС
В июне 2021 года по итогам конкурса Минпромторга компания «СКФ» (дочернее предприятие шведской интернациональной машиностроительной компании SKF) заключила специальный инвестиционный контракт на производство кассетных подшипников для грузовых железнодорожных вагонов. Портал «АвтоВзгляд» разъясняет, где связь между этим событием и конвейерами АВТОВАЗа.

Эта победа в конкурсе способствовала росту интереса промышленного сообщества к локализованному в России производству SKF. Поэтому завод уже посетили не только заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, но и президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор, а также генеральный директор АО «ЛАДА-Имидж».

Сегодня SKF изучает возможность локализовать в России производство автомобильных подшипников. Это была бы отличная возможность для АВТОВАЗ и Renault, — заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

При этом на прошлой неделе состоялся ответный визит представителей «СКФ» на АВТОВАЗ, где стороны обсудили варианты сотрудничества.

Крупнейший производитель легковых автомобилей в России очень заинтересован в локальных поставщиках. В числе ближайших шагов — подготовка ассортимента необходимой продукции для автомобилей LADA.

Мы сейчас как раз прорабатываем проект по локализации подшипников для автопрома, — подытожил «АвтоВзгляду» директор департамента автомобильной и аэрокосмической промышленности России и СНГ ООО «СКФ» Сергей Мотус.

От себя добавим, что всевозможные подшипники — очень важный элемент автомобиля, ходимость которого напрямую влияет на надежность не только отдельных узлов и агрегатов, но и целых систем.

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22 июня 2021
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