Как АВТОВАЗ намерен повысить надежность автомобилей LADA

Эта победа в конкурсе способствовала росту интереса промышленного сообщества к локализованному в России производству SKF. Поэтому завод уже посетили не только заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, но и президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор, а также генеральный директор АО «ЛАДА-Имидж».

Сегодня SKF изучает возможность локализовать в России производство автомобильных подшипников. Это была бы отличная возможность для АВТОВАЗ и Renault, — заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

При этом на прошлой неделе состоялся ответный визит представителей «СКФ» на АВТОВАЗ, где стороны обсудили варианты сотрудничества.

Крупнейший производитель легковых автомобилей в России очень заинтересован в локальных поставщиках. В числе ближайших шагов — подготовка ассортимента необходимой продукции для автомобилей LADA.

Мы сейчас как раз прорабатываем проект по локализации подшипников для автопрома, — подытожил «АвтоВзгляду» директор департамента автомобильной и аэрокосмической промышленности России и СНГ ООО «СКФ» Сергей Мотус.

От себя добавим, что всевозможные подшипники — очень важный элемент автомобиля, ходимость которого напрямую влияет на надежность не только отдельных узлов и агрегатов, но и целых систем.