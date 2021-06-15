Раскрываем секрет: как отмыть машину лучше, чем на мойке

Пока родня занимается земледелием или разжигает угли, отец семейства со счастливым лицом «тянет водопровод» и разматывает удлинитель: пора пустить в дело подарок на 23 февраля (или Новый год) — модный и стильный, а главное, очень удобный агрегат, позволяющий мыть машину, «как на мойке». Широчайший выбор и невероятная конкуренция давно сделали компактную автомойку доступной, сняв для многих россиян вопрос, «что подарить»
Размотали, скрутили, запустили, поливаем. Однако, сколько не мой и не три, а разводы остаются. Помыть, как на обычной городской мойке, не получается. То ли руки не оттуда растут, то ли родственники сэкономили, одарив слабосильным агрегатом.
Опыт — дело важное и нужное, но ключ к решению назойливого вопроса обычно кроется в другой области: машину мало обдать водой, дороги у нас исторически грязные, да еще и залитые океаном реагента, поэтому для добротной мойки потребуется специальный автошампунь для бесконтактной мойки. Тем более, что минимальное изучение подаренного устройства, вероятнее всего, откроет еще одну тайну: в нем изначально заложена специальная емкость для моющего средства, для применения которого нужно всего лишь его туда залить в соответствии с рекомендациями производителя шампуня. Ничего сложного, как видите.
Бесконтактная пена быстро «разберется» с загрязнениями и заставит «железного коня» блистать. Однако тут же подоспеет «обратная сторона медали»: во-первых, не все хозяйки будут рады автохимии на своем участке. А во-вторых, не каждый шампунь подойдет под вашу воду на участке, она может оказаться жесткой и после мойки на кузове останутся разводы. Впрочем, и тут есть решение: сейчас можно подобрать автомобильный шампунь, который не нанесет вреда экологии на любимой даче, с одной стороны, и смягчит богатую железом воду из колодца — с другой. Мягкая вода быстрее и лучше отмоет грязь и не оставит разводов, но доступна, к сожалению, не каждому.
В качестве примера приведем автошампунь Universal от Astrohim. В его составе есть специальное вещество — комплексообразователь. За счет него шампунь хорошо отмывает грязь с кузова, как при использовании жесткой воды, так и при использовании мягкой. И не оставляет разводов. К тому же полностью биоразлагаем, а значит не навредит вашему урожаю и окружающей природе.
Методика мойки бесконтактным автошампунем проста, как гвозди, и доступна каждому. Обдав автомобиль проточной водой, если кузов сильно нагрет от солнца, приступаем к «намыливанию». Наша дачная мойка оснащена пенокомплектом, поэтому в тару нужно залить коктейль из шампуня и воды, в данном случае в пропорции 1 к 2.
Далее настраиваем форсунку на мойке в самый агрессивный режим и покрываем кузов пеной. После пятиминутной «перемены» — перекур, переворот шашлыков и даже чашка чая, но без бубликов и варенья — смываем пену, скидываем воду «водосгоном» и натираем кузов искусственной замшей.
Помимо ощутимой экономии средств — столичные мойки ощутимо подняли цены, а ездить хочется все же на чистой машине — дачная мойка с бесконтактным шампунем дает и еще одно преимущество: это очень быстро.
Вся операция занимает полчаса и не требует больших физических нагрузок, тогда как те же 30 минут мы обычно тратим, просто стоя в очереди на платные «банные процедуры». Так что самостоятельная мойка автомобиля целиком и полностью подходит под описание «одним выстрелом — двух зайцев».