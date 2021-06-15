Раскрываем секрет: как отмыть машину лучше, чем на мойке

Пока родня занимается земледелием или разжигает угли, отец семейства со счастливым лицом «тянет водопровод» и разматывает удлинитель: пора пустить в дело подарок на 23 февраля (или Новый год) — модный и стильный, а главное, очень удобный агрегат, позволяющий мыть машину, «как на мойке». Широчайший выбор и невероятная конкуренция давно сделали компактную автомойку доступной, сняв для многих россиян вопрос, «что подарить»

Размотали, скрутили, запустили, поливаем. Однако, сколько не мой и не три, а разводы остаются. Помыть, как на обычной городской мойке, не получается. То ли руки не оттуда растут, то ли родственники сэкономили, одарив слабосильным агрегатом.

Опыт — дело важное и нужное, но ключ к решению назойливого вопроса обычно кроется в другой области: машину мало обдать водой, дороги у нас исторически грязные, да еще и залитые океаном реагента, поэтому для добротной мойки потребуется специальный автошампунь для бесконтактной мойки. Тем более, что минимальное изучение подаренного устройства, вероятнее всего, откроет еще одну тайну: в нем изначально заложена специальная емкость для моющего средства, для применения которого нужно всего лишь его туда залить в соответствии с рекомендациями производителя шампуня. Ничего сложного, как видите.