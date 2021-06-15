Раскрываем секрет: как отмыть машину лучше, чем на мойке

Фото производителя.
Компактная мойка высокого давления есть уже почти на каждой даче, однако схожего или даже близкого по качеству результата со стационарными комплексами добиться получается не у всех. Портал «АвтоВзгляд» откроет небольшой секрет, позволяющий превзойти профессионалов.

Пока родня занимается земледелием или разжигает угли, отец семейства со счастливым лицом «тянет водопровод» и разматывает удлинитель: пора пустить в дело подарок на 23 февраля (или Новый год) — модный и стильный, а главное, очень удобный агрегат, позволяющий мыть машину, «как на мойке». Широчайший выбор и невероятная конкуренция давно сделали компактную автомойку доступной, сняв для многих россиян вопрос, «что подарить»

Размотали, скрутили, запустили, поливаем. Однако, сколько не мой и не три, а разводы остаются. Помыть, как на обычной городской мойке, не получается. То ли руки не оттуда растут, то ли родственники сэкономили, одарив слабосильным агрегатом.

Опыт — дело важное и нужное, но ключ к решению назойливого вопроса обычно кроется в другой области: машину мало обдать водой, дороги у нас исторически грязные, да еще и залитые океаном реагента, поэтому для добротной мойки потребуется специальный автошампунь для бесконтактной мойки. Тем более, что минимальное изучение подаренного устройства, вероятнее всего, откроет еще одну тайну: в нем изначально заложена специальная емкость для моющего средства, для применения которого нужно всего лишь его туда залить в соответствии с рекомендациями производителя шампуня. Ничего сложного, как видите.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Бесконтактная пена быстро «разберется» с загрязнениями и заставит «железного коня» блистать. Однако тут же подоспеет «обратная сторона медали»: во-первых, не все хозяйки будут рады автохимии на своем участке. А во-вторых, не каждый шампунь подойдет под вашу воду на участке, она может оказаться жесткой и после мойки на кузове останутся разводы. Впрочем, и тут есть решение: сейчас можно подобрать автомобильный шампунь, который не нанесет вреда экологии на любимой даче, с одной стороны, и смягчит богатую железом воду из колодца — с другой. Мягкая вода быстрее и лучше отмоет грязь и не оставит разводов, но доступна, к сожалению, не каждому.

В качестве примера приведем автошампунь Universal от Astrohim. В его составе есть специальное вещество — комплексообразователь. За счет него шампунь хорошо отмывает грязь с кузова, как при использовании жесткой воды, так и при использовании мягкой. И не оставляет разводов. К тому же полностью биоразлагаем, а значит не навредит вашему урожаю и окружающей природе.

Методика мойки бесконтактным автошампунем проста, как гвозди, и доступна каждому. Обдав автомобиль проточной водой, если кузов сильно нагрет от солнца, приступаем к «намыливанию». Наша дачная мойка оснащена пенокомплектом, поэтому в тару нужно залить коктейль из шампуня и воды, в данном случае в пропорции 1 к 2.

Фото производителя.

Далее настраиваем форсунку на мойке в самый агрессивный режим и покрываем кузов пеной. После пятиминутной «перемены» — перекур, переворот шашлыков и даже чашка чая, но без бубликов и варенья — смываем пену, скидываем воду «водосгоном» и натираем кузов искусственной замшей.

Помимо ощутимой экономии средств — столичные мойки ощутимо подняли цены, а ездить хочется все же на чистой машине — дачная мойка с бесконтактным шампунем дает и еще одно преимущество: это очень быстро.

Вся операция занимает полчаса и не требует больших физических нагрузок, тогда как те же 30 минут мы обычно тратим, просто стоя в очереди на платные «банные процедуры». Так что самостоятельная мойка автомобиля целиком и полностью подходит под описание «одним выстрелом — двух зайцев».

автосервис, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
15 июня 2021
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