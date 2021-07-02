Микроавтобусы Opel Zafira Life и фургоны Opel Vivaro получили полный привод

Трансмиссия с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось, уже давно предлагалась для Peugeot Expert и Citroеn Jumpy. А учитывая, что коммерческие «Опели» — ближайшие родственники этих моделей, то появление полного привода — вполне логичный шаг.

Версия 4х4 позволяет выбирать между режимами ECO (передний привод) и 4WD (полный привод), имеет металлическую защиту картера двигателя, вискомуфты, заднего редуктора и топливного бака, а также предлагает увеличенеый на 25 мм дорожный просвет (200 мм).

Модификации с полным приводом доступны со стандартным и удлиненным кузовом. За Opel Zafira Life 4х4 дилеры просят минимум 3 209 900 рублей, а за Opel Vivaro 4x4 − 2 459 900 ₽

Новинки предлагаются со 150-сильным двухлитровым турбодизелем и механической коробкой передач. А между тем, переднеприводные Zafira Life и Vivaro только что получили АКП.