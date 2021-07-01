Три новых проблемы, подкинутых властями автовладельцам в разгар сезона отпусков

Наиболее чувствительная для автовладельцев часть вступивших в силу нововведений касается того, что в СМИ сейчас принято называть «тюнингом». Но штука в том, что этим делом у нас балуется крайне ограниченный круг автомобилистов. Гораздо больше водителей оснащает свои машины фаркопами, багажниками на крыше и газовым оборудованием. Причем не ради какого-то «фана», а исключительно из практических соображений.

Вступивший в силу 1 июля ГОСТ №33670 считает нештатным оборудованием вообще любую переделку машины, не упомянутую в ее Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Таким образом, безобидное прицепное устройство или багажный бокс на крыше фактически приравняли к форсированному двигателю, «заниженной» подвеске или гигантскому антикрылу-«скамейке» на багажнике авто. Теперь все подобные изменения в конструкции ТС должны быть одобрены специальной лабораторией и зафиксированы в ПТС.

Куда хуже, что без резолюции отныне не только не пройдешь техосмотр, но еще и можешоь попасть на штраф. Ведь теперь любой сотрудник ГИБДД на трассе может обилетить вас на символические 500 рублей за модный аэродинамический бокс на крыше авто. Ведь именно этой модели багажника, скорее всего, в ОТТС и не окажется. А может и прямо на месте запретить эксплуатацию машины — до устранения переделок. Не выполнишь в 10-дневный срок — приостановят регистрацию твоего ТС со всеми вытекающими последствиями.