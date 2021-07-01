Три новых проблемы, подкинутых властями автовладельцам в разгар сезона отпусков

Наиболее чувствительная для автовладельцев часть вступивших в силу нововведений касается того, что в СМИ сейчас принято называть «тюнингом». Но штука в том, что этим делом у нас балуется крайне ограниченный круг автомобилистов. Гораздо больше водителей оснащает свои машины фаркопами, багажниками на крыше и газовым оборудованием. Причем не ради какого-то «фана», а исключительно из практических соображений.
Вступивший в силу 1 июля ГОСТ №33670 считает нештатным оборудованием вообще любую переделку машины, не упомянутую в ее Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Таким образом, безобидное прицепное устройство или багажный бокс на крыше фактически приравняли к форсированному двигателю, «заниженной» подвеске или гигантскому антикрылу-«скамейке» на багажнике авто. Теперь все подобные изменения в конструкции ТС должны быть одобрены специальной лабораторией и зафиксированы в ПТС.
Куда хуже, что без резолюции отныне не только не пройдешь техосмотр, но еще и можешоь попасть на штраф. Ведь теперь любой сотрудник ГИБДД на трассе может обилетить вас на символические 500 рублей за модный аэродинамический бокс на крыше авто. Ведь именно этой модели багажника, скорее всего, в ОТТС и не окажется. А может и прямо на месте запретить эксплуатацию машины — до устранения переделок. Не выполнишь в 10-дневный срок — приостановят регистрацию твоего ТС со всеми вытекающими последствиями.
Вторая «собака» для автовладельцев тоже не менее массовая. «Зарыта» она в ПДД. В них, как известно, относительно недавно появились «экологические» знаки. С их помощью власти могут запрещать проезд во всякие экологические зоны. На знаках этих присутствует указание экологического класса машины. Если ее мотор не укладывается в экологическое требование — проезд запрещен. Нарушил — получи штраф на сумму 500 рублей.
Проблема в том, что у большинства авто на российских дорогах в ПТС вообще не указан никакой экологический класс. Даже если авто оснащено катализатором и, по идее, отвечает высоким эконормам, скажем, «Евро 4». Но поскольку на «бумаге» ей экокласс не присвоен, то она автоматически приравнивается к «Евро 0».
По данным за 2019 год, экологически «нулевых» авто в российском автопарке было 70%! За пару прошедших с того момента лет, их доля вряд ли существенно снизилась. Вот и получается, что больше двух третей российских автовладельцев теперь будут кататься под угрозой штрафа в тех местах, где местным властям вздумается побороться за экологию.
Третья проблема, вставшая в полный рост с 1 июля перед автомобилистами, касается ввозимых к нам из-за границы иномарок. До последнего времени процедуру проверки их соответствия российским нормам безопасности и национальным техническим требованиям к автомобилям можно было проходить дистанционно, отправляя в уполномоченную организацию только документы и фотографии ТС.
Теперь же каждую иномарку, прежде чем начнется ее таможенное оформление, нужно будет доставить на автополигон, где ее изучат эксперты и дадут свое заключение: достойна ли импортная машина попирать асфальт отечественных дорог.
Основной поток ввозимого подержанного транспорта у нас представлен «праворульками», используемыми потом преимущественно на Дальнем Востоке. Такое усложнение и удорожание процедуры «растаможки» ввозимых иномарок может окончательно сделать их импорт невыгодным.