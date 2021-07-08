Почему Ford Transit бьет рекорды продаж в России

При этом, подчеркивают в компании «Соллерс Форд», «продажи Ford Transit показывают лучшие показатели роста в сегменте LCV в России: по сравнению с прошлым годом они выросли на 87%, за последний месяц показатель увеличился на 63%, что стало абсолютным рекордом июньских продаж».

Впрочем, секрет успеха прост. Это и универсальность семейства Transit (линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, а полная гамма спецверсий насчитывает 155 различных модификаций), и низкая стоимость владения, и прайсы на ТО — одни из самых низких в сегменте

Кроме того нельзя забывать, что производство 'Транзита’t налажено на заводе в Елабуге по технологии полного цикла, что позволяет предлагать российскому потребителю современный продукт, полностью кастомизированный под покупателя и адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене.