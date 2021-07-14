Остановлена сборка Lada Largus и Xray из-за проблем с комплектующими

АВТОВАЗ распространил информацию о прекращении работы производственной линии, на которой собирают модели платформы B0 — Lada Largus и Lada Xray. Проблемы возникли с поставками компонентов автомобильной электроники от самарского филиала компании Bosch.

Таким образом, можно констатировать, что всемирный дефицит микрочипов для электронной промышленности продолжает сказываться и на работе российского автопроизводителя.

Это уже не первая остановка сборочных линий АВТОВАЗа в этом году. Весной и летом предприятие объявляло о временных простоях производства из-за нехватки электронных компонентов. В связи с этим прерывался выпуск таких моделей как Lada Niva Legend) и Lada Granta.